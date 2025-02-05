В поликлинике Электростали приступила к работе новый врач-эндокринолог
Фото - © ФГБУЗ ЦМСЧ №21 ФМБА России
Во взрослой поликлинике Центральной медико-санитарной части № 21 приступила к работе новый врач-эндокринолог Елена Оганесян, сообщает пресс-служба администрации округа Электросталь.
Елена Вячеславовна окончила медицинский факультет Белгородского государственного национального университета. В 2004 году прошла профессиональную переподготовку по эндокринологии в Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова. С 2006 по 2020 гг. работала в ГБУЗ ЛРБ № 2 (поликлиническое отделение № 2 г. Люберцы). Врач имеет высшую квалификационную категорию по данной специальности. Общий стаж работы 19 лет.
Направление на прием можно получить у врача-терапевта. Елена Вячеславовна ведет прием во взрослой поликлинике ЦМСЧ № 21 с 3 февраля по следующему графику: понедельник с 12:00 до 17:00, вторник–четверг с 9:00 до 14:00.
Центральная медико-санитарная часть № 21 находится по адресу: г. Электросталь, ул. Комсомольская, 3.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.
«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.