В поликлинике Электростали приступила к работе новый врач-эндокринолог

Елена Вячеславовна окончила медицинский факультет Белгородского государственного национального университета. В 2004 году прошла профессиональную переподготовку по эндокринологии в Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова. С 2006 по 2020 гг. работала в ГБУЗ ЛРБ № 2 (поликлиническое отделение № 2 г. Люберцы). Врач имеет высшую квалификационную категорию по данной специальности. Общий стаж работы 19 лет.

Направление на прием можно получить у врача-терапевта. Елена Вячеславовна ведет прием во взрослой поликлинике ЦМСЧ № 21 с 3 февраля по следующему графику: понедельник с 12:00 до 17:00, вторник–четверг с 9:00 до 14:00.

Центральная медико-санитарная часть № 21 находится по адресу: г. Электросталь, ул. Комсомольская, 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.