В поликлиниках Свердловской области введут «аудиобейджи»

сегодня в 17:28

Эксперимент с «аудиобейджами» стартует в 9 поликлиниках Свердловской области

В Свердловской области в девяти поликлиниках регистраторов оснастят «аудиобейджами» для записи и анализа разговоров с пациентами, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Проект реализуют в рамках программы «Поликлиника: перезагрузка», которая охватит 57 взрослых и 36 детских медучреждений региона. Власти планируют не ограничиваться ремонтом, а изменить работу первичного звена — сократить очереди и повысить качество обслуживания.

Замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова сообщила, что в конце марта в девяти пилотных поликлиниках регистраторы начнут работать с «аудиобейджами». Устройства будут записывать все разговоры с посетителями, а искусственный интеллект — анализировать речь на наличие «запретных» и «рекомендуемых» формулировок.

«Негласный лозунг — „нет слова нет“. Даже если талона нет, мы должны найти решение», — подчеркнула Татьяна Савинова.

По итогам эксперимента власти оценят эффективность технологии и примут решение о ее дальнейшем применении.

