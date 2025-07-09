В поликлиниках Коломны заработали сразу два новых рентген-аппарата

В Коломенской больнице заработали сразу два новых рентген-аппарата: один во взрослой поликлинике, другой — в детской. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Новые современные рентген-аппараты установили во взрослой поликлинике № 2 и в детской поликлинике № 1, где ведут прием врачи-травматологи. При необходимости проведения рентген-исследования в экстренном порядке это можно будет сделать, не покидая медучреждения. В плановом порядке аппараты будут доступны для пациентов всего Городского округа Коломна. Записать на обследование смогут врачи всех поликлиник Коломенской больницы», — рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

На каждом из аппаратов будет проводиться до 50 исследований ежедневно. Аппарат в детской поликлинике, помимо амбулаторных пациентов, будет обслуживать еще и стационар.

Отметим, что в медучреждения Московской области современная цифровая техника поступает благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева. В Коломенской больнице с начала 2025 года — это уже вторая поставка тяжелого оборудования. Ранее в поликлинике № 2 заработал новый цифровой флюорограф.

До конца года планируется запустить еще три рентген-аппарата — в хирургическом корпусе № 7, хирургическом корпусе № 2 и в поликлинике № 1. Два последних аппарата будут доступны для пациентов после завершения в корпусах капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.