В подразделениях центра крови Подмосковья прошли донорские субботы

В минувшую субботу двери подразделений центра крови Подмосковья в Воскресенске, Орехово-Зуево и Подольске были открыты. Желающих сдать кровь было почти 200 человек. Среди них те, кто впервые решился на благородный поступок, но большинство доноров — со стажем, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Благодаря работе сотрудников обособленных структурных подразделений (ОСП) и уважаемым донорам, вновь удалось собрать десятки литров крови. Это значит, что каждая капля крови даст надежду на выздоровление пациентам, которым необходима гемотрансфузионная терапия.

«Каждый участник донорской субботы стал частью доброго дела, сделал свой вклад в сохранение жизней. Собранная донорская кровь отправится в медучреждения Подмосковья для пострадавших в ДТП, пациентов с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больными онкологией и заболеваниями крови, новорожденными с различными патологиями», — сказала заведующая ОСП «Орехово-Зуево» Нина Беляева.

Следующая донорская суббота состоится в ОСП «Щелково» 21 декабря, а 28 декабря доноров будут ждать по адресу Московского областного центра крови (ул. Металлургов 37А: с 8:00 до 14:00) и всех его подразделений — в Подольске, Орехово-Зуево, Воскресенске и Щелково: с 8:00 до 13:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.