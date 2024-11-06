В подразделения Ногинской больницы планируют привлечь 60 врачей до конца года

Социальная поддержка врачей с целью привлечения новых специалистов — одно из важнейших и приоритетных направлений деятельности администрации Богородского округа. Для решения вопроса кадрового дефицита администрацией округа, начиная с 2019 года, разработан и реализуется ряд мер социальной поддержки из средств местного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одной из них является ежемесячная выплата социальной стипендии и компенсации транспортных расходов к месту учебы студентам и специалистам, получающим послевузовское профессиональное обучение по целевым направлениям ГБУЗ МО «Ногинская больница».

Размер стипендии составляет 3 тыс. рублей, компенсация транспортных расходов производится в пределах 2000,00 на основании представленных проездных документов. Выплата предоставляется ежемесячно в течение учебного года (10 месяцев с сентября по июнь).

Стипендию и компенсацию проезда получили в 2019 году — 49 человек, 2020 году — 60 чел, 2021 — 73 чел., 2022 — 69 чел., 2023- 78 чел., по состоянию на 1 ноября получателей 77 чел.

В Богородский округ вернулись первые врачи, которые обучались по целевому направлению. Речь идет о новом рентгенологе Землянухиной Ксении, о неврологе Комаровой Ирине. Три стоматолога — Савинова Екатерина, Анастасия Большакова, Валерия Лихачева — пополнили ряды молодых специалистов.

Для привлечения специалистов в Богородском округе активно реализуются федеральные и региональные программы, такие как: «Земский доктор», «Земский фельдшер», программы «Приведи друга», «Социальная ипотека» и компенсация аренды съемного жилья. Помимо региональных мер поддержки, в медучреждении введены дополнительные — на муниципальном уровне — это единовременная выплата при трудоустройстве в размере 100 тыс. рублей, а также ежемесячная материальная помощь в течение 3-х лет с момента трудоустройства в размере 10 тыс. рублей.

Всего в 2024 году благодаря всем оказываемым мерам в БГО привлечено 43 врача-специалиста. До конца года в структурные подразделения Ногинской больницы планируется привлечь 60 врачей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.