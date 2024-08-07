В Подольске пройдет лекция по грудному вскармливанию 8 августа

В подольском роддоме 8 августа на «Школе будущих матерей» проведут важную лекцию для будущих мам. Консультант по грудному вскармливанию, член международной ассоциации профессиональных консультантов Татьяна Елфимова развеет мифы по грудному вскармливанию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Она расскажет, что делать, чтобы молока всегда хватало, как работает лактация и чем должна питаться кормящая мама. Подскажет, как понять, наедается ли ребенок и что ему нужно в первую очередь.

Начнется лекция в 13:15 в конференц-зале подольского роддома.

В роддоме «Школа будущих мам» работает регулярно. Там проходят лекции по уходу за новорожденными. Для беременных устраивают экскурсии по роддому и показывают палаты, знакомят с врачами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.