В подмосковный клинический наркологический диспансер поступило новое оборудование

«Для развития наркологической службы Московской области и более тщательной диагностики мы продолжаем оснащать областной клинический наркологический диспансер современным медицинским оборудованием. Новый аппарат стоимостью более 81 млн рублей позволит на высоком уровне проводить исследования на наличие наркотических веществ в организме», – рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Аппарат установлен в Одинцовском филиале Московского областного клинического наркологического диспансера.

«Эта модель очень производительная и быстрая, она меняет представление о том, насколько чувствительными могут быть современные аналитические приборы. Новый комплекс поможет находить минимальные, следовые количества веществ в сложных образцах — например, психоактивные вещества, лекарства или продукты их распада в биологических пробах. Прибор способен выявлять даже самые низкие концентрации нужных веществ в крови и моче, повысит точность анализов, ускорит их проведение», – добавил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

В Московской области развернута сеть оказания как амбулаторной, так и стационарной наркологической помощи. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере также организовано лечение и медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля. Если вы понимаете, что не можете справиться с зависимостью самостоятельно – обратитесь за помощью к специалистам. Для получения квалифицированной медицинской помощи достаточно обратиться к врачу-психиатру-наркологу в наркодиспансере по месту жительства.

