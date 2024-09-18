В подмосковный госпиталь имени Вишневского поступил новый аппарат УЗИ

Оборудование передали партия «Единая Россия» совместно с фондом «Наша Правда». Аппарат позволит проводить более сложные и точные операции, использовать проводниковую анестезию и осуществлять блокаду нервов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Поддержка наших бойцов — абсолютный приоритет для «Единой России», в том числе это касается медицинской помощи. Новый аппарат позволяет увидеть и извлечь даже мелкие осколки от ранения. В госпитале находятся наши ребята со всей страны, пациентов много, и аппарат очень востребован. Оперативно и эффективно оказанная помощь, безусловно, поможет скорейшему восстановлению и сохранит качество жизни после завершения лечения. Верю, что новая аппаратура спасет не одну жизнь наших бойцов», — отметила замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова.

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина отметила, что в госпитале им. А. А. Вишневского в скором времени откроется новый корпус, в котором будут располагаться дополнительные залы ЛФК, кабинеты реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.