В подмосковные больницы закупили более 50 дефибрилляторов с начала года

В больницы Московской области продолжает поступать оборудование для проведения сердечно-легочной реанимации, в том числе дефибрилляторы. С начала года в медучреждения региона уже поступила 51 единица оборудования на сумму почти 40 млн рублей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Дефибрилляторы применяются при опасных нарушениях сердечного ритма. С начала года в больницы региона уже поступила 51 единица такой медтехники. До конца года поставим еще 29 единиц на сумму более 32 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новые дефибрилляторы уже поступили в 9 медучреждений, в том числе в Видновскую, Истринскую, Одинцовскую, Химкинскую и другие больницы. Медтехника закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.