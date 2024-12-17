В подмосковном онкодиспансере организовали практику для ординаторов

Студенты МОНИКИ им. Владимирского прошли практическую подготовку в отделении ультразвуковой диагностики Московского областного онкологического диспансера. Ординаторы смогли освоить базовые навыки по данному направлению, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Студенты освоили навыки исследований брахиоцефальных сосудов, вен нижних конечностей. Увидели, как выглядят метастазы в различных органах, патологии щитовидной железы, рак слюнной железы, рак легкого. Также практиканты смогли принять участие в различных манипуляциях, таких как COR-биопсии (трепан-биопсии) поверхностно расположенных образований молочной железы, лимфатических узлов, образований суставов, подкожной клетчатки.

В отделении ультразвуковой диагностики Московского областного онкодиспансера осуществляются следующие ультразвуковые исследования: комплексное исследование брюшной полости, забрюшинного пространства, почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, мочевыводящих путей, предстательной железы наружных половых органов, матки и придатков вне беременности, лимфатических узлов, мягких тканей, молочных и грудных желез, щитовидной железы, слюнных желез, плевральных полостей, средостения. Также проводят исследования всей сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.