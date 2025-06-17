В подмосковном медколледже стартует приемная кампания 20 июня

Московский областной медицинский колледж осуществляет подготовку специалистов со средним медицинским образованием. В настоящий момент там проходят обучение более 9 тыс. студентов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Из года в год мы наблюдаем повышенный интерес у абитуриентов к сфере медицины. Поэтому продолжаем увеличивать количество бюджетных мест в областном медколледже. В этом году поступить на бюджетную форму обучения смогут 3 тыс. студентов, это на 200 больше, чем годом ранее. Приемная кампания стартует уже 20 июня», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Подать документы на поступление в Московский областной медицинский колледж можно дистанционно — через портал госуслуг, а также лично. С этого года на сайте колледжа доступна предварительная запись на подачу документов. Обучение проводится по следующим специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

Студентам 1-4 курсов Московского областного медицинского колледжа также доступно заключение целевого договора на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона после окончания учебы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.