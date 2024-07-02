В подмосковном акушерском физиологическом отделении назначен новый руководитель

В июне 2024 года к выполнению обязанностей приступил новый руководитель акушерского физиологического отделения Московского областного НИИ акушерства и и гинекологии Марина Капустина. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«На должность руководителя отделения, в котором родоразрешаются женщины с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями и акушерской патологией, была назначена Заслуженный работник здравоохранения области, здравоохранения Российской Федерации Марина Капустина. Она является одним из опытнейших сотрудников нашего института, где работает уже более 36 лет, кроме того, на протяжении семи лет она являлась главным врачом нашего медучреждения,» — сказал директор МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского Роман Шмаков.

В акушерском физиологическом отделении ведется большая научная и лечебная работа по различным направлениям и проблемам современного акушерства, в том числе по ведению беременности и родоразрешению женщин с заболеваниями центральной нервной системы и опухолями головного мозга, заболеваниями щитовидной железы, множественной миомой матки, при гемолитической болезни плода и других.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.