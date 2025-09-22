В Подмосковье ждут доноров с IV и II отрицательной группами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 22 сентября. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Приглашаем доноров с IV положительной и отрицательной и II отрицательной группами крови. Благодаря неравнодушию и участию доноров врачи ежедневно помогают пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, новорожденным малышам с врожденными патологиями и людям, страдающим серьезными болезнями крови», — отмечает заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Московский областной центр крови можно посетить ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00. ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щелково»(ул. Новая Фабрика, 8) работают с понедельника по субботу. В ОСП «Подольск»(ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево»(ул. Барышникова, 13/5) последняя суббота каждого месяца — донорская. Ближайшая — 27 сентября.

Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

Дополнительно сообщаем о выездных донорских акциях в Подмосковье. 25 сентября: г. Белоозерский, МУ КДЦ ДК «Гармония», ул. Молодежная, зд.12, 1 этаж (без предварительной записи); 26 сентября: г. Электросталь, МУ по работе с молодежью «Молодежный центр», ул. Карла Маркса, д. 23. Запись на сайте откроется 22 сентября в 12:00. Чат для доноров Электростали; 27 сентября: г. Сергиев Посад, Общественная палата Сергиево-Посадского г. о., 1-я Рыбная ул., д. 3. Запись на сайте откроется 24 сентября в 12:00. Чат для доноров Сергиев Посада. Время проведения акций с 9:00 до 12:00. Ознакомиться с графиком выездных акций на весь сентябрь можно здесь. Дополнительную информацию можно узнать в телеграм-канале Доноры Подмосковья.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.