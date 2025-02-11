В Подмосковье заработал еще один рентген-аппарат

В поликлинике № 2 Клинской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Оснащение медицинских учреждений современной цифровой техникой — один из приоритетов нашей работы. Это позволяет не только повысить качество проводимых исследований, но и повысить их доступность. С начала года мы ввели в работу уже 10 единиц тяжелой медтехники, в том числе рентген-аппараты, и маммографы. В поликлинике № 2Клинской больницы начал работу новый рентген-аппарат, на закупку которого было направлено почти 29 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по номеру телефона: 122.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ближайшие пару лет учреждения здравоохранения полностью избавятся от аналогового оборудования. МРТ, КТ, маммографы в «цифре» позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Воробьев также сообщал, что в медучреждениях региона аналоговое оборудование почти полностью будет заменено на цифровое. Благодаря этому можно будет внедрять в систему здравоохранения искусственный интеллект.