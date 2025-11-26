В Подмосковье заработал еще один рентген-аппарат

В поликлинике обособленного структурного подразделения № 3 Подольской больницы на Литейной улице заработал новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. «Продолжаем закупать тяжелую медтехнику для медицинских организаций региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

С начала года в Московской области заработали 86 новых рентген-аппаратов на сумму более 2 млрд рублей. В том числе, один начал работу сегодня в Подольской больнице, на его закупку было направлено более 21,3 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Отметим, что это уже четвертая единица тяжелого медоборудования, заработавшего в поликлинике обособленного структурного подразделения № 3 Подольской больницы на Литейной улице в этом году. Так, с начала года в медорганизации уже заработали новые рентген-аппарат, маммограф и флюорограф.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ближайшие пару лет учреждения здравоохранения полностью избавятся от аналогового оборудования. МРТ, КТ, маммографы в «цифре» позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Воробьев также сообщал, что в медучреждениях региона аналоговое оборудование почти полностью будет заменено на цифровое. Благодаря этому можно будет внедрять в систему здравоохранения искусственный интеллект.