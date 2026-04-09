В Подмосковье запустили программу подготовки наставников для медиков

Программа подготовки наставников в сфере здравоохранения стартовала в Московской области в рамках закона о наставничестве. К обучению приступила первая группа из 70 специалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе созданы три центра компетенций: в МОНИКИ — для врачей, работающих со взрослым населением, в НИКИ — для специалистов детского здравоохранения и в Московском областном медицинском колледже — для среднего медицинского персонала. В открытии программы приняли участие заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина и председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

«Развитие института наставничества — это стратегически важное направление для системы здравоохранения. Подготовка квалифицированных наставников позволит быстрее адаптировать молодых специалистов, повысить качество медицинской помощи и укрепить профессиональное сообщество», — отметила Елена Штукина.

Программа повышения квалификации рассчитана на 72 академических часа и включает теоретическую и практическую подготовку. Особое внимание уделено нормативно-правовым аспектам наставничества, управленческим и педагогическим навыкам, развитию коммуникационных и эмоциональных компетенций. В курс также включены модули по использованию цифровых технологий и нейросетевых сервисов в образовательном процессе и передаче клинического опыта.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.