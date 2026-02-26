В Подмосковье запустили ИИ-сервис расшифровки анализов

Жители Московской области могут получить автоматическую расшифровку лабораторных исследований с помощью нового сервиса на основе искусственного интеллекта. Модуль доступен в приложении «Добродел Здоровье» и носит рекомендательный характер, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области заработал сервис искусственного интеллекта для анализа результатов лабораторных исследований. Система автоматически интерпретирует показатели, выделяет возможные отклонения и обращает внимание на риски для здоровья пациента. Также пользователи получают персональные рекомендации по выявленным изменениям.

«Московская область первая в России реализовала сервис, когда искусственный интеллект автоматически интерпретирует результаты лабораторных исследований и дает их понятную расшифровку, а также акцентирует внимание на рисках для здоровья пациента. Сервис помогает понять результаты анализов и определить, на какие отклонения необходимо обратить внимание. Важно понимать, что такая расшифровка носит рекомендательный характер и не является медицинским заключением. Решение о дальнейшей тактике лечения принимает исключительно лечащий врач», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть раздел с результатами лабораторных исследований в приложении «Добродел Здоровье» — система проанализирует данные автоматически. Приложение доступно для бесплатного скачивания в магазинах приложений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.