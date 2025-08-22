сегодня в 13:47

В Подмосковье зафиксировали более 12 тыс обращений за медпомощью из-за укуса клещей

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует об активности клещей на территории Московской области. Так, по состоянию на 20 августа зарегистрировано более 12 тыс. обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита — привито около 20 тыс. человек, в том числе более 7 тыс. детей.

Проведены акарицидные обработки на площади более 5,5 тыс. га, из которых, 37% — территории летних оздоровительных учреждений.

Зарегистрировано 2 завозных случая клещевого вирусного энцефалита. Заражение произошло на территории Дальневосточного федерального округа и Архангельской области. Заболевшие против клещевого вирусного энцефалита не были привиты.

Для снижения вероятности укуса рекомендуется:

использовать закрытую одежду светлых тонов и головные уборы;

заправлять брюки в носки или сапоги;

проводить самоостмотры во время прогулки;

по возможности избегать прохождения через заросли и высокую траву;

использовать репелленты;

дома тщательно осмотреть себя.

Не забывайте проводить осмотр домашних животных.

Если вас укусил клещ, немедленно обращайтесь к врачу.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанными с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.