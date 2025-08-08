Фото - © Новая взрослая поликлиника в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах/Медиасток.рф

сегодня в 18:46

В Подмосковье зафиксировали 11,5 тыс обращений за помощью по поводу укуса клещей

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует об активности клещей на территории региона. По состоянию на 6 августа зарегистрировано около 11,5 тыс. обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита — привито около 20 тыс. человек, в том числе более 7 тыс. детей.

Проведены акарицидные обработки на площади более 5 тыс. га, из которых, 38,5% — территории летних оздоровительных учреждений.

Зарегистрировано 2 завозных случая клещевого вирусного энцефалита. Заражение произошло на территории Дальневосточного федерального округа и Архангельской области. Заболевшие, против клещевого вирусного энцефалита, не привиты.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанными с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.