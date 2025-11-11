В Подмосковье за полгода заготовили более 70 тонн донорской крови

Более 70 тонн донорской крови заготовили в Московской области с начала года, что на 5 тонн превышает показатель прошлого года, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области с начала 2024 года заготовили свыше 70 тонн донорской крови и ее компонентов. Этот показатель на 5 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, пациентов с травмами и ожогами, людей с онкологическими заболеваниями, а также для детей, рожденных раньше срока.

Сдать кровь можно в Московском областном центре крови, его филиалах, отделениях переливания крови областных медицинских организаций, а также во время выездных акций. Донором может стать любой человек старше 18 лет при отсутствии противопоказаний по здоровью.

Московский областной центр крови принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00 без выходных, предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Адрес центра: Москва, улица Металлургов, 37А. С полным списком учреждений службы крови Московской области можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.