Фото - © Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в Областном Центре материнства и детства г. Раменское/Медиасток.рф

В Подмосковье выдали почти 2 тыс подарочных наборов роженицам с начала год

В Московской области при рождении ребенка родители могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!», где собраны самые необходимые вещи для мамы и ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В подарочном наборе собраны все необходимые вещи для мамы и новорожденного. Всего более 50 предметов. Благодаря такому набору, женщина может посвятить больше времени себе, подготовке к родам, посещению школ будущих мам. Всего с начала года в Московской области выдали почти 2 тыс. таких наборов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка — 20 тыс. рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же как и первые главные документы малыша.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.

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