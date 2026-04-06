В Подмосковье врачи удалили очаг эндометриоза с помощью робота

В Московской области врачи провели робот-ассистированную операцию пациентке с распространенным эндометриозом, который затронул мочевой пузырь. После вмешательства женщина сможет планировать беременность, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жительница Подмосковья обратилась в женскую консультацию при планировании беременности из-за болезненных менструаций. УЗИ выявило новообразование размером 50×35×35 мм с распространением на стенку мочевого пузыря. Дополнительное обследование показало, что это не рак, а распространенный эндометриоз с поражением мочевыводящей системы.

Пациентку направили в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского, где работает специализированный центр эндометриоза. Из-за выраженного спаечного процесса и крупного очага врачи приняли решение о робот-ассистированном вмешательстве.

«Операция длилась чуть более двух часов. В ходе нее мы иссекли пораженные ткани мочевого пузыря и пузырно-маточной складки, а также установили специальные стенты в оба мочеточника. Это позволило восстановить нормальный отток мочи и защитить почки от осложнений», — рассказал руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.

Послеоперационный период прошел без осложнений. На третьи сутки женщину выписали домой. Сейчас ее состояние значительно улучшилось, а после удаления стентов она сможет планировать беременность.

Врачи напоминают, что женщинам необходимо посещать гинеколога не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб. При наличии гинекологических заболеваний график визитов определяет лечащий врач. Ранняя диагностика повышает эффективность лечения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.