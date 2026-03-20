В Подмосковье врачи спасли подростка с травмой стопы

Подросток получил серьезную травму стопы во время танцев рядом со стеклянной мебелью в Подмосковье. Врачи областной детской травматолого-ортопедической больницы провели срочную операцию и восстановили поврежденные сухожилия, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Подростка экстренно доставили в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу с резаными ранами стопы. При обследовании врачи выявили не только повреждение мягких тканей, но и частичное повреждение сухожилий разгибателей первого пальца стопы. Такая травма могла привести к нарушению подвижности пальца и осложнениям при ходьбе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.