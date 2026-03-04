В Подмосковье врачи МОДКТОБ вылечили ребенка с косорукостью

Подмосковные врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы помогли 9-летнему мальчику с врожденной лучевой косорукостью. Ребенку провели поэтапное лечение и реконструктивную операцию, после чего выписали домой для амбулаторной реабилитации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Девятилетний пациент поступил в МОДКТОБ на плановое лечение с диагнозом «врожденная лучевая косорукость». Патология связана с нарушением развития лучевой кости предплечья и проявляется отклонением кисти от нормального положения.

Первым этапом лечения стало наложение аппарата Илизарова на левую кисть и предплечье. Металлическая конструкция постепенно смещала кисть в правильное положение и формировала верную ось предплечья, выполняя функцию отсутствующей кости.

«Лечение косорукости — процесс длительный и непростой. Он требует терпения и дисциплины как от ребенка, так и от родителей. Важно точно выполнять все рекомендации врачей по коррекции аппарата: любая ошибка может привести к ухудшению состояния конечности. При достижении необходимого результата мы произвели демонтаж аппарата и выполнили реконструктивную операцию, тем самым закрепив правильное положение кисти», — пояснил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

На протяжении всего периода терапии ребенок проходил реабилитацию, выполнял упражнения для укрепления мышц левой руки. Сейчас пациента выписали из стационара, он продолжает восстановление амбулаторно под наблюдением специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.