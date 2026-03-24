В Подмосковье внедряют ИИ-сервисы для врачей и пациентов

Московская область развивает проекты с использованием искусственного интеллекта в системе здравоохранения. ИИ помогает записываться к врачу, расшифровывать исследования и поддерживает специалистов при постановке диагноза и назначении лекарств, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

В регионе создана экосистема ИИ-решений для пациентов и медиков. Голосовой помощник «Светлана» по телефону 122 записывает к врачу, вызывает медработника на дом и подтверждает прием. В 2025 году робот обработал более 8 млн входящих и свыше 9,1 млн исходящих звонков, заменяя в пиковые периоды до 600 операторов. Благодаря обзвону пациентов в прошлом году перенесли или отменили более 41,7 тыс. записей, что позволило освободить дополнительные окна для приема. Также «Светлана» напоминает о продлении льготных рецептов и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию.

С 2023 года врачи используют систему голосового ввода Voice2Med. Решение на базе ИИ распознает медицинские термины на русском и латинском языках и позволяет вдвое сократить время на описание исследований — с 30–45 до 12–15 минут. Результаты автоматически загружаются в электронную медкарту на портале «Здоровье».

«Искусственный интеллект привносит комфорт и новые скорости в самые разные сферы жизни. В Подмосковье мы внедряем ИИ там, где нужно избавить людей от рутины и оптимизировать процессы, в том числе в здравоохранении», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пилотном режиме врачи первичного звена применяют диагностического ассистента AIDA, разработанного совместно со Сбером. Система анализирует данные электронной медкарты и формирует предположение по одному из 95 наиболее распространенных диагнозов. Окончательное решение принимает врач. ИИ также проверяет назначения по 15 параметрам, включая совместимость препаратов и риски передозировки.

В приложении «Добродел Здоровье» пациенты могут самостоятельно расшифровать результаты лабораторных исследований. Сервис дает рекомендации при отклонениях, однако окончательную тактику лечения определяет врач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.