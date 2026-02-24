В Подмосковье внедрили ИИ для проверки назначений врачей

Медучреждения Московской области начали использовать модуль на основе искусственного интеллекта для поддержки врачебных решений при назначении лекарств. Система автоматически анализирует рецепты по 15 параметрам и помогает снизить риски терапии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медицинских организациях региона заработал модуль поддержки принятия врачебных решений. Инструмент на базе искусственного интеллекта помогает специалистам при оформлении лекарственных назначений и проверяет рецепты по 15 ключевым параметрам.

Система анализирует возможные лекарственные взаимодействия, учитывает возраст и пол пациента, предупреждает о риске передозировки и превышении рекомендованных сроков приема препаратов. Модуль работает как на очном приеме, так и во время телемедицинских консультаций, в том числе при продлении или корректировке рецептов на льготные лекарства.

«Внедрение таких систем — это шаг к медицине будущего, где технологии служат не заменой, а дополнением к знаниям и опыту врача. Важно, что модуль является исключительно помощником врача, решение о назначении препарата остается за специалистом. Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность и эффективность лечения для каждого жителя Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», чат-боты в МАХ и Telegram, по телефону 122 или с помощью инфомата в поликлинике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.