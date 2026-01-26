В Подмосковье в 2025 году провели около 700 операций по программе ВМП для детей

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице в 2025 году выполнили около 700 операций в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи для детей и подростков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Высокотехнологичная медицинская помощь становится более доступной для детей и подростков Подмосковья. В 2025 году специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы провели около 700 операций по программе ВМП.

Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев отметил, что в больнице применяют современные и эффективные технологии для лечения сложных ортопедических патологий у детей и подростков. Получить лечение по программе ВМП могут все граждане Российской Федерации при наличии медицинских показаний.

Направление на высокотехнологичную медицинскую помощь выдается пациентам в консультативно-диагностической поликлинике МОДКТОБ после комплексного обследования и решения врачебной комиссии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.