сегодня в 12:26

В Подмосковье утвердили финансирование системы ОМС на 2026 год

В Мособлдуме в ходе 124-го заседания в целом приняли бюджет Территориального фонда ОМС на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, передает корреспондент РИАМО.

Доходы в следующем году составят 236,3 млрд рублей, расходы запланированы в том же объеме.

Как отметил председатель комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, основную часть доходов формируют субвенции федерального фонда — 197,3 млрд рублей. На реализацию областной программы ОМС предусмотрено 196,1 млрд рублей.

Кроме того, 13,9 млрд рублей заложены на оплату медпомощи гражданам, застрахованным в других субъектах РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонту и оснащению медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей — чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

Губернатор уточнил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

