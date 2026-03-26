В Подмосковье центр медицины катастроф получил 6 реанимобилей

Московский областной центр медицины катастроф получил шесть новых реанимобилей. Торжественная передача техники прошла сегодня в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Служба медицины катастроф приходит на помощь в самых сложных случаях — при чрезвычайных ситуациях, ДТП и других происшествиях, а также для транспортировки между больницами пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Ежедневно бригады отрабатывают от 30 до 50 вызовов. Поэтому важно обновлять имеющийся автопарк. Сегодня мы передали областному Центру медицины катастроф 6 реанимобилей, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. На их закупку было направлено 149 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Реанимобили класса С оснащены дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ, наркозно-дыхательной техникой и оборудованием для сердечно-легочной реанимации. В машинах установлены системы для автоматизированного непрямого массажа сердца без участия медперсонала.

Помимо наземной службы, в структуру центра входит санитарная авиация. Технику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.