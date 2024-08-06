В Подмосковье требуется IV отрицательная группа крови на этой неделе

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 5 августа. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На этой неделе сложилась потребность в IV отрицательной группе крови. Люди с этой группой крови могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — сказал доктор Московского областного центра крови.

Донором может стать каждый гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами службы крови перед донацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.