В Подмосковье телемедицина помогла мужчине с блокадой сердца

В телемедицинский центр МОНИКИ им. Владимирского обратился врач из поликлиники Московской области для проведения консультации в формате «врач-врач». Консультация была необходима для уточнения диагноза пациента 72 лет с неоднократными обмороками. В рамках такого формата телемедицинской консультации пациент находится в кабинете своего лечащего врача и они вместе связываются по видеосвязи со специалистом МОНИКИ им. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Из анемнеза пациента было известно, что он страдает ишемической болезнью сердца, а также перенес инфаркт миокарда и эндоваскулярное лечение. При просмотре и оценке результатов холтеровского мониторирования была выявлена атриовентрикулярная блокада II степени. Это нарушение работы проводящей системы сердца, которое может сопровождаться неоднократными обмороками. Таким образом, были определены показания к имплантации двухкамерного электрокардиостимулятора и назначена госпитализация в отделение сложных нарушений ритма МОНИКИ им. Владимирского.

Пациенту имплантировали двухкамерный электрокардиостимулятор — операция прошла без осложнений, специалисты также откорректировали медикаментозную терапиию. Его выписали в удовлетворительном состоянии и в дальнейшем обмороки не возобновлялись.

«Благодаря своевременному обращению пациента совместно с его лечащим врачом в телемедицинский центр МОНИКИ им. Владимирского мы оперативно выявили причину постоянных обмороков и госпитализировали его без потери времени. Консультация «врач-врач» — это возможность оказать быструю и качественную помощь пациенту с привлечением мнения кандидатов или докторов медицинских наук. Пациент при необходимости сразу получает направление на госпитализацию, избегая дополнительных личных посещений врачей и повторных исследований. Также любой врач, работающий в поликлинике Подмосковья, может обратиться к специалисту телемедицинского центра МОНИКИ им. Владимирского и получить второе мнение по поставленному диагнозу или назначенному лечению», — рассказала заведующая отделом телемедицинских технологий МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Нино Джаиани.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.