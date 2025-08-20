В Подмосковье стартовала вакцинация детей от гриппа

В Московской области стартовала кампания по вакцинации детского населения против гриппа. В поликлиники региона уже поступила современная и безопасная отечественная вакцина «Ультрикс Квадри», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Грипп — коварное заболевание, опасное тяжелыми осложнениями, особенно для детей. Единственный надежный способ защиты — это вакцинация. В Подмосковье уже стартовала прививочная кампания против гриппа для детей, в ближайшее время начнем масштабную кампанию по вакцинации взрослого населения», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Педиатр проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.