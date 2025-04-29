В Подмосковье стартовал II областной конгресс

28 апреля состоялось открытие II Московского областного конгресса «Подмосковные вечера. У истоков жизни». Мероприятие пройдет 28–29 апреля. Главными организаторами конгресса являются министерство здравоохранения Московской области, Московский областной перинатальный центр и научно-исследовательский клинический институт детства (НИКИ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Как и в прошлом году, конгресс посвящен работе специалистов 3-х специальностей: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов. В ходе мероприятия специалисты обсудят наиболее актуальные вопросы родовспоможения, обменяются мнениями и передовыми методиками. Также запланированы пленарные и секционные заседания, симпозиумы. Такие мероприятия позволяют обсудить с коллегами последние достижения сферы родовспоможения и обменяться опытом, а значит повысить качество медицинской помощи для будущих мам, рожениц и новорожденных», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно с программой мероприятия, а также местом проведения можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.