В Подмосковье состоялась конференция дерматологов региона

Событие собрало ведущих специалистов региона, которые обсудили самые актуальные вопросы дерматологии, поделились опытом, а также рассмотрели клинические случаи применения инновационного российского препарата.

«Конференция дерматологов Московской области стала не только площадкой для профессионального общения, но и важным шагом в развитии дерматологии региона. Благодаря обмену опытом и знаниями между ведущими специалистами, мы можем быть уверены в том, что жители региона получат самую качественную медицинскую помощь», — сказала заместитель главного врача по медицинской части Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера — врач-дерматовенеролог Елена Авербух.

Подобные мероприятия позволяют укрепить профессиональные контакты, а также повысить уровень квалификации специалистов, что в свою очередь приведет к более эффективному лечению и профилактике кожных заболеваний в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.