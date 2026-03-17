В Подмосковье с начала года провели 60 трансплантаций органов

С начала 2026 года жителям Подмосковья выполнили 60 операций по пересадке донорских органов, из них 30 — в МОНИКИ имени Владимирского. Трансплантации проводят бесплатно по полису ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области продолжают развивать программу органной трансплантации. С начала года пациентам пересадили почки, печень и сердца. В 2025 году в регионе провели 228 таких операций, из них 105 — в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

«Трансплантация донорских органов является высокотехнологичным методом оказания медицинской помощи, который применяется в случаях, когда другие способы лечения неэффективны. Для пациентов с терминальными стадиями заболеваний почек, печени, сердца это единственный шанс сохранить и вернуть полноценное качество жизни», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он отметил, что с начала года в регионе выполнено 60 операций по пересадке органов.

В области действует единый лист ожидания трансплантации. Врачи вносят в него данные о пациентах с учетом медицинских показаний и совместимости с донорским органом.

«Развитие программы трансплантации — результат системной работы мультидисциплинарной команды и формирования донорской инфраструктуры региона. Единый лист ожидания позволяет держать в фокусе внимания каждого пациента и своевременно оказывать необходимую помощь», — пояснил главный внештатный специалист по органному донорству министерства здравоохранения Московской области Леонид Бельских.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.