В Подмосковье с начала года профосмотры прошли более 1,1 млн детей

В Московской области для детского населения проводятся бесплатные профилактические осмотры. Они необходимы для уточнения группы здоровья ребенка, а также своевременного выявления патологий и рисков их развития. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Дети могут пройти профилактический осмотр как в поликлинике, так и образовательном учреждении, что особенно удобно для работающих родителей. При выявлении отклонений они будут направлены на более углубленную диагностику. Всего с начала года в Подмосковье профилактические осмотры прошли уже более 1,1 млн детей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на региональном портале Госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.