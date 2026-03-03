В Подмосковье с начала 2026 года провели 65 донорских акций

С начала 2026 года в Московской области провели 65 выездных донорских акций, во время которых заготовили более 1,6 тонны крови и ее компонентов. Стать донором может любой житель старше 18 лет при отсутствии противопоказаний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье жители могут сдать кровь и ее компоненты как в стационарных учреждениях службы крови, так и во время выездных акций, которые регулярно организует Московский областной центр крови. Такой формат позволяет расширять географию донорства и привлекать новых участников.

«Выездной формат позволяет не только расширить географию донорства, но и привлечь новых участников, обеспечивая тем самым стабильность запасов крови и ее компонентов для медицинских учреждений Подмосковья. Всего с начала года Московский областной центр крови провел 65 выездных акций, во время которых заготовили более 1,6 тонны крови и ее компонентов», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кровь необходима пациентам с тяжелыми травмами и ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП, а также новорожденным с различными патологиями.

Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Полный список учреждений службы крови Московской области размещен на сайте.

