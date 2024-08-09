В Подмосковье рассказали, при каких проблемах со зрением нельзя сдавать кровь
Фото - © Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
Многие люди проводят значительную часть своего времени за компьютером или телефонами. От этого глаза испытывают большую нагрузку. Со временем могут появиться симптомы усталости глаз: нечеткое зрение, сухость, покраснение и ощущение инородного тела, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Врачи-офтальмологи утверждают, что после часа длительной и напряженной зрительной работы необходимо делать перерыв для отдыха на 10 минут. Снять усталость, улучшить кровоснабжение и расслабить внутриглазные мышцы во время перерыва поможет специальная гимнастика для глаз.
Стоит помнить, что есть особые состояния, при которых невозможна кроводача, или требуется дополнительная консультация специалиста.
«При потере объема крови в процессе донации происходит снижение гемоглобина, что может негативно сказаться на зрении, если с ним есть проблемы. Вероятность возникновения осложнений невелика, но все же она есть. Абсолютным отводом от донорства в этом случае будут являться болезни глаза и его придаточного аппарата: увеит, ирит, иридоциклит, хориоретинальное воспаление, трахома», — отметил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.
Люди с незначительной степенью дальнозоркости, близорукостью, астигматизмом допускаются к донорству крови. Однако, чтобы убедиться в безопасности процедуры, необходимо проконсультироваться с врачом-офтальмологом.
Сдать цельную кровь жители региона могут в Московском областном центре крови по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Также сдать кровь можно в обособленных структурных подразделениях в Подольске (ул. Кирова, д. 9), Орехово-Зуеве (ул. Барышникова, д. 13/5), Щелкове (ул. Новая Фабрика, д. 8) и Воскресенске (Больничный проезд, д. 5). Время приема доноров: ежедневно с 8:00 до 13:00.
Стать донором можно, если: взяты на донацию все необходимые документы (паспорт, СНИЛС, временная регистрация при отсутствии постоянной); уже есть 18 лет; нет противопоказаний к донации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.
«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.