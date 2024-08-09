В Подмосковье рассказали, при каких проблемах со зрением нельзя сдавать кровь

Многие люди проводят значительную часть своего времени за компьютером или телефонами. От этого глаза испытывают большую нагрузку. Со временем могут появиться симптомы усталости глаз: нечеткое зрение, сухость, покраснение и ощущение инородного тела, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врачи-офтальмологи утверждают, что после часа длительной и напряженной зрительной работы необходимо делать перерыв для отдыха на 10 минут. Снять усталость, улучшить кровоснабжение и расслабить внутриглазные мышцы во время перерыва поможет специальная гимнастика для глаз.

Стоит помнить, что есть особые состояния, при которых невозможна кроводача, или требуется дополнительная консультация специалиста.

«При потере объема крови в процессе донации происходит снижение гемоглобина, что может негативно сказаться на зрении, если с ним есть проблемы. Вероятность возникновения осложнений невелика, но все же она есть. Абсолютным отводом от донорства в этом случае будут являться болезни глаза и его придаточного аппарата: увеит, ирит, иридоциклит, хориоретинальное воспаление, трахома», — отметил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Люди с незначительной степенью дальнозоркости, близорукостью, астигматизмом допускаются к донорству крови. Однако, чтобы убедиться в безопасности процедуры, необходимо проконсультироваться с врачом-офтальмологом.

Сдать цельную кровь жители региона могут в Московском областном центре крови по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Также сдать кровь можно в обособленных структурных подразделениях в Подольске (ул. Кирова, д. 9), Орехово-Зуеве (ул. Барышникова, д. 13/5), Щелкове (ул. Новая Фабрика, д. 8) и Воскресенске (Больничный проезд, д. 5). Время приема доноров: ежедневно с 8:00 до 13:00.

Стать донором можно, если: взяты на донацию все необходимые документы (паспорт, СНИЛС, временная регистрация при отсутствии постоянной); уже есть 18 лет; нет противопоказаний к донации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.