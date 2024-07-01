В Подмосковье рассказали, как спасаться от жаркой погоды с младенцем

Выходить на прогулку лучше всего вечером, когда спадает жара, после 17-18 часов. Либо же рано утром 8-10 часов. При необходимости выхода на улицу, нужно следить за тем, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно — одевать его следует по погоде, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Не следует оставлять его без присмотра в жарком, душном помещении, особенно в салоне автомобиля. Дома тоже стараться поддерживать комфортный микроклимат. Оптимальной считается температура около 22-24 градусов. Кондиционер можно включить, направив его в противоположную сторону от места, где находится ребенок. Дома в жаркую погоду стоит держать малыша раздетым. От подгузников можно отказаться. В течение дня рекомендуется проводить дополнительные водные процедуры — обтирания, купание.

«Если малыш на исключительно грудном вскармливании по требованию, в допаивании водой он не нуждается. Грудное молоко содержит достаточное количество воды, которая уже сбалансирована по своему составу, легко усваиваема и „очищена“, а значит она еще и безопасна для крохи. Но если замечены признаки перегрева, воду все же стоит дать. Если малышу дается докорм или он полностью на искусственном вскармливании, в таком случае давать воду надо обязательно», — рассказал врач акушер-гинеколог.

Если заметны признаки перегрева, такие как сонливость, вялость и апатия, температура повышается выше отметки в 38 градусов, появляются характерные для жара признаки, снижение аппетита, либо полная потеря интереса к пище, беспокойство в поведении, особенно заметное у детей до года, учащение пульса, появление затрудненного дыхания, даже при усиленном питьевом режиме наблюдается сильная сухость кожи и губ, у грудничка могут появиться судорожные приступы, он начинает капризничать и постоянно вертеть головой, изменяется оттенок кожи, следует срочно обратиться к врачу.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.