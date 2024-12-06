В Подмосковье рассказали, как курение приводит к паллиативу

Вред курения начинается с того момента, как только человек употребил вторую, третью дозу никотина. В этот момент продукты горения начинают повреждать клетки организма, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Кроме физических проблем — раздражение дыхательных путей, ЛОР заболевания, возникают и психические — колебания настроения, раздражение. Синдром зависимости от табака начинается тогда, когда человек теряет контроль над потребляемой дозой никотина. На второй стадии зависимости добавляется синдром отмены. Он возникает при попытке не курить более одного часа. Это состояние можно с уверенностью назвать никотиновой ломкой. Она проявляется раздражительностью, эмоциональной несдержанностью, проблемами с концентрацией внимания.

При длительном курении развивается органическая патология. Курение электронных сигарет добавляет риск развития аллергических реакций на компоненты смесей, а также может привести к фатальным изменениям альвеол из-за содержащегося в смесях вещества диацетила. В этом случае развивается дыхательная недостаточность и другие неизлечимые болезни.

«Если вы столкнулись с неизлечимой болезнью в кругу своих близких, мы рекомендуем как можно быстрее обратиться в наш координационный центр паллиативной помощи. Мы поможем вам оперативно получить статус паллиативного пациента, а соответственно и специализированную помощь для качественного улучшения жизни», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной помощи Анна Шестакова.

Обратиться по любому вопросу об оказании паллиативной помощи в Московской области можно на круглосуточную горячую линию по телефону +7 (498) 683-83-83. А также можно оставлять заявки на портале palliative.zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.