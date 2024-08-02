В Подмосковье рассказали, что будет, если кормящая грудью мама выпьет алкоголь

Женщины часто задаются вопросом, можно ли употреблять алкоголь в период грудного вскармливания. Многие наивно полагают, что один бокал вина не нанесет никакого вреда. О том, запрещен ли алкоголь или все же мама может позволить себе бокал вина без последствий для малыша, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Как мы уже не раз говорили, последние исследования свидетельствуют о том, что безопасной дозы алкоголя не существует. Это правило распространяется и на беременных, и на кормящих женщин. Даже малое количество этанола, попав в кровь, окажет воздействие на ребенка. Дети, чьи мамы выпивают и при этом продолжают кормить грудью, становятся раздражительными, нервными, они могут беспокойно спать и плохо есть. Алкоголь, даже в минимальных дозах, оказывает влияние на растущий организм и на все его органы и системы. Поэтому на вопрос, можно ли кормящей маме выпить алкоголь, я отвечу — нет. Напоминайте себе, что чудесное время грудного вскармливания быстро проходит, малыш подрастет. Стоит ли рисковать здоровьем и будущим малыша?» — сказал Виталий Холдин.

Он добавил, что алкоголь также влияет не только на ребенка, но и на выработку молока у мамы. Молока может стать меньше или оно может пропасть совсем. Сейчас идет Неделя популяризации грудного вскармливания.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.