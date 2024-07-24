В Подмосковье провели первую биопсию с помощью робота

В МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского была выполнена первая пункция печени под контролем роботизированной системы навигации. Это оборудование последнего поколения для проведения малоинвазивных процедур под контролем КТ и ПЭТ-КТ. Система разработана для сокращения времени манипуляции, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Обычно при проведении пункции хирург вводит иглу вручную с использованием ультразвукового контроля. Новая методика позволяет осуществлять робот-ассистированное введение иглы с ее автоматическим позиционированием. За счет контроля точности введения иглы в исследуемую область безусловно повышается уровень безопасности процедуры. КТ-контроль хода иглы является более точным методом визуализации опасных структур в плоскости введения иглы, а более высокое качество изображения позволяет осуществлять манипуляции с образованиями меньших размеров», — рассказал руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения МОНИКИ Алексей Семенков.

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского стало первым медучреждением Московской области, где внедрена данная методика. В дальнейшем в больнице планируется выполнять и другие малоинвазивные манипуляции, в том числе лечебные робот-ассистированные процедуры под КТ-контролем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.