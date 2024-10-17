В Подмосковье провели более 206 тыс исследований на туберкулез у животных

С начала года специалисты Госветслужбы Московской области исследовали на туберкулез порядка 206,1 тыс. сельскохозяйственных животных. Из них более 196,7 тыс. голов крупного рогатого скота и 9,4 тыс. голов мелкого рогатого скота, что равняется 77,7% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Туберкулез — инфекционная болезнь человека и животных. Протекает она в хронической форме с поражением органов и тканей. К туберкулезу восприимчив крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, кошки и собаки. Распространение болезни может нанести серьезный ущерб хозяйству из-за снижения продуктивности животных и способно привести к выбраковке всего стада.

Владельцам животных необходимо обращаться к специалистам государственной ветслужбы региона для проведения плановых исследований на туберкулез, не приобретать поголовье без ветеринарных сопроводительных документов, а также подвергать обязательному профилактическому карантину всех вновь поступивших в хозяйство животных.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.