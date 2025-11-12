В Подмосковье провели более 1,1 млн телемедицинских консультаций для детей

В Московской области можно получить консультацию врача онлайн — с помощью телемедицины. Такая услуга доступна взрослым и детям, а также беременным женщинам после первичного обращения в поликлинику, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Телемедицинские консультации позволяют пациенту повторно проконсультироваться с врачом, не выходя из дома. Это удобно и детям, и их родителям. На онлайн-приеме врач проверяет динамику и ход лечения, дает рекомендации, расшифровывает анализы, а также при необходимости может направить на прием к узкопрофильному специалисту или продлить электронный рецепт на льготное лекарство. С начала года врачи в Подмосковье провели более 1,1 млн телемедицинских консультаций детям. Это в 5 раз больше, чем за весь прошлый год», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, линию 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.