В Подмосковье прошел съезд специалистов по гериатрической медицине

В Московской области состоялся III съезд с международным участием специалистов по гериатрической медицине, приуроченный к международному Дню пожилого человека. В форуме приняли участие врачи-гериатры, представители медицинских организаций и социальных служб из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Белгорода, Самары, а также специалисты из Италии и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Основная задача сделать качественной и продолжительной жизнь старшего поколения. Для этого в Московской области за последние шесть лет создана современная инфраструктура гериатрической службы: открыто 76 гериатрических кабинетов и 460 специализированных коек, работает областной гериатрический центр, профессиональную переподготовку прошли более 240 врачей-гериатров. В регионе развивается система профилактики падений и переломов, активно внедряется долговременный уход.

«Съезд становится традиционной площадкой для обмена опытом и обсуждения ключевых вопросов помощи гражданам старшего возраста. Гериатрия — это не только медицина лечения, но и медицина профилактики, поддержки и качества жизни. Мы сформировали программу развития медицинской помощи старшего поколения до 2030 года, опираясь на современные технологии и подготовку кадров, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал заботу и внимание», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Московская область также планирует активное участие в федеральной программе «За здоровое долголетие», которая предполагает развитие медицины предрисков, поддержку здорового образа жизни, образовательные и культурные проекты для старшего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.