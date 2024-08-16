Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» организовали мероприятие для помощи пациентам медицинских учреждений Подмосковья. Около 30 волонтеров присоединились к акции «Я — донор!», которая прошла в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть».

Донорский мобильный пункт на площадке Московского завода смазочных материалов оборудовали всем необходимым для безопасного проведения процедуры.

«Волонтеры „Газпромнефть-СМ“ провели уже пятую акцию сдачи крови за полтора года, объединив за это время сотрудников компании из разных городов-операторов, инженеров, лаборантов, технологов, экономистов. Среди них есть опытные доноры, которые помогают людям на протяжении многих лет, и те, кто впервые решился на донацию. Неизменными остаются готовность и желание наших коллег прийти на помощь», — поделился генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Предварительно специалисты Московского областного центра крови провели обязательный медицинский осмотр участников акции. Каждый донор сдал до 450 мл крови. Этого объема достаточно, чтобы спасти жизни трех человек.

«Сдача крови — это один из самых важных и благородных поступков, которые может совершить человек. Каждый день люди нуждаются в переливании крови. Именно благодаря донорам многие из них имеют шанс на выздоровление», — заявил исполняющий обязанности главного врача Московского областного центра крови Глеб Марнов.