В Подмосковье почти 46 тыс человек стали донорами с января

В Московской области с начала года кровь и ее компоненты сдали почти 46 тыс. человек, из которых 12 тыс. впервые стали донорами. Сдать кровь можно не только в Московском областном центре крови, но и в Подольске, Щелкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве. Также центр крови регулярно проводит выездные донорские акции, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Каждый год мы наблюдаем рост количества людей, готовых стать донорами крови и ее компонентов. Так, в этом году донорами стали на 3,4 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно стоит отметить, что большинство людей сдают кровь на безвозмездной основе», — сказал и. о. главного врача Московского областного центра крови Глеб Марнов.

В переливании крови нуждаются люди с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшие в ДТП и новорожденные с различными патологиями. Поддержание необходимых запасов крови возможно благодаря донорам.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.

Более подробно ознакомиться с информацией можно на сайте или по телефону координационного центра донорства крови 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.