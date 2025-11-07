В Подмосковье отремонтировали ФАП и амбулаторию

Сегодня после ремонта в Московской области вновь заработали два объекта здравоохранения — амбулатория на улице Тимирязева в Луховицах и фельдшерско-акушерский пункт в деревне Алферьево в Зарайске. В них пациенты могут получить консультацию медицинского специалиста, пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Кроме того, специалисты ведут диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. В ФАПе осуществляется выдача лекарств для льготных категорий граждан, а в амбулатории можно пройти диагностические исследования, также в ней работает кабинет телемедицинских консультаций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Уделяем особое внимание развитию первичного звена, чтобы медицинская помощь стала более доступной и комфортной для наших пациентов. Сегодня после ремонта заработали ФАП в Зарайске и амбулатория в Луховицах. В них обновили интерьер, оборудовали комфортные зоны ожидания», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В обновленной амбулатории в Луховицах медицинскую помощь получают более 7 тыс. человек, а в ФАПе в Зарайске — порядка 700. Записаться на прием можно через портал «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.