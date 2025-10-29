В Подмосковье отмечается снижение общей заболеваемости наркорасстройствами

В Московской области наблюдается снижение заболеваемости всеми наркологическими расстройствами, включающими алкогольную и наркотическую зависимость. Так, в 2024 году показатель составлял 1 090,5 на 100 тыс. населения, то в 2025 году уже 984,7 на 100 тыс. населения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Любая зависимость ведет к разрушению не только здоровья и жизни человека, страдающего от нее, но и губит жизни окружающих и близких людей. Специалистами нашего диспансера ведется большая профилактическая работа, в том числе проводятся тематические семинары, лекции, беседы, «круглые столы», антинаркотические марафоны и другие мероприятия. Также врачи психиатры-наркологи проводят добровольное и анонимное тестирование среди учащихся образовательных учреждений, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Благодаря проведенной работе, в этом году общая заболеваемость наркологическими расстройствами в регионе снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

В Московской области развернута сеть оказания как амбулаторной, так и стационарной наркологической помощи. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере также организовано лечение и медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля. Если вы понимаете, что не можете справиться с зависимостью самостоятельно — обратитесь за помощью к специалистам. Для этого достаточно обратиться к врачу-психиатру-наркологу в наркодиспансере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.