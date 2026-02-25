В Подмосковье открылся центр микрохирургии глаза для детей

Центр компетенций микрохирургии глаза начал работу на базе Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в Подмосковье. Врачи будут внедрять высокотехнологичные методы диагностики и лечения офтальмопатологий у детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новое структурное подразделение создано для развития и внедрения современных решений в области детской офтальмологии. Специалисты центра оказывают специализированную помощь с применением передовых методик и технологий.

«Наши специалисты обладают собственным портфелем научно-технологических разработок, включая патенты. Особое внимание планируется уделять адаптации передовых технологий, в том числе применяемых во взрослой практике, к физиологическим особенностям детского глаза с последующей интеграцией этих методов в лечебный процесс», — сказал руководитель центра компетенций микрохирургии глаза Леонид Кононов.

Он добавил, что на базе центра будут разрабатываться методические рекомендации и совершенствоваться клинические протоколы. В числе приоритетных направлений — лечение катаракты различной этиологии, включая травматическую, патологий сетчатки, глаукомы и тяжелых воспалительных поражений роговицы. Несвоевременная или некачественная терапия таких заболеваний может привести к необратимым последствиям.

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля координирует работу детских медицинских учреждений региона. В нем оказывают помощь по 28 профилям, включая хирургию, травматологию, кардиологию, эндокринологию, инфекционные и неврологические заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.